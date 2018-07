MST anuncia ocupação de mais duas fazendas em PE

De acordo com o movimento, foram ocupadas a Fazenda Cristina, no município metropolitano de Vitória de Santo Antão - com área de 500 hectares e, segundo o MST, pertencente à prefeitura - e a Fazenda Pernambuco, em Inajá, no sertão. A primeira ocupação foi no Engenho General, pertencente à Usina São José, no município metropolitano de São Lourenço da Mata. As três ocupações envolveram cerca de 400 trabalhadores, na estimativa do movimento.