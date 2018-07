MST bloqueia duas rodovias no interior de SP Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) bloquearam duas rodovias nesta quarta-feira, 3, no interior de São Paulo para reivindicar a liberação de verbas para assentamentos. Em Promissão, no centro-oeste paulista, 100 integrantes interromperam o trânsito durante duas horas no km 150 na rodovia Transbrasiliana (BR-153).