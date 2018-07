MST desocupa Fazenda Coqueiros, no RS A invasão da Fazenda Coqueiros pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) não durou nem três horas. Os cerca de 1,5 mil militantes que haviam ocupado a sede da propriedade rural às 6h30 deixaram o local por volta das 9 horas, antes da chegada de um destacamento da Brigada Militar (a Polícia Militar do RS). Eles voltaram para acampamentos e assentamentos da região noroeste do Rio Grande do Sul. A fazenda dos irmãos Félix e Vera Guerra tem sete mil hectares e está protegida de invasões por um interdito proibitório da Justiça. Os sem-terra querem que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) desaproprie a área para destiná-la ao assentamento de parte das 2,5 mil famílias que estão acampadas no Estado. No ano passado, a ouvidoria agrária nacional avisou o MST que a fazenda é produtiva e por isso não pode ser desapropriada.