MST e agricultores invadem 2 áreas da Votorantim no RS Grupos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) invadiram hoje duas propriedades rurais da Votorantim Celulose e Papel, em Piratini e Herval, na zona sul do Rio Grande do Sul. Os agricultores entraram nas fazendas ao amanhecer e começaram a montar acampamento. Uma nota distribuída pelo MPA indicou que os movimentos protestam contra o avanço do plantio de eucaliptos na região.