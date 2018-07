MST e mais de 20 entidades protestam em todo País

A jornada de lutas do MST, que cobra do governo federal a realização da reforma agrária e o fortalecimento dos assentamentos, mobilizou ontem oito Estados, com a realização de manifestações em superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), além de marchas e protestos. Desde o começo da semana, o MST promoveu protestos em 14 Estados e mantém ocupadas as sedes do Incra em Boa Vista (RR), Salvador (BA), Belém (PA), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Petrolina (PE), além de marchas e protestos, segundo informou a entidade.