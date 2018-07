MST é recebido por representantes do governo de SP

Na manhã de hoje, manifestantes do MST foram de seu acampamento em frente ao Estádio do Pacaembu até as proximidades do palácio, sede do governo de São Paulo. Segundo informações do grupo, cerca de 800 deles aguardam pacificamente o retorno da comissão. A Polícia Militar (PM) calcula que haja 400 manifestantes. Um cordão da força tática da corporação bloqueou a passagem dos sem-terra. Os manifestantes se posicionaram a cerca de três metros dos policiais, formando também um cordão de bandeiras vermelhas da entidade.

O líder do MST, João Pedro Stédile, estima que haja 800 mil hectares de terras públicas griladas nas regiões do Pontal do Paranapanema e de Iaras. Ele destacou a necessidade de aumentar o plantio de alimentos em vez de, por exemplo, destinar terra para a produção de eucalipto. "Tem de plantar comida, não eucalipto nestas áreas", disse.