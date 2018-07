MST faz segunda ocupação de terra em Pernambuco

A primeira foi realizada na fazenda Santa Rita, no município de São Bento do Una, no agreste. O MST-PE promete um total de 15 ocupações até o fim do mês, como forma de exigir que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) concretize os processos de reforma agrária no Estado.

Em entrevista coletiva, no Recife, no início do mês, o coordenador nacional do MST, João Pedro Stédile, estimou que no País existem 80 mil famílias em acampamentos - 60 mil do MST. O movimento em Pernambuco afirma que o Estado tem 23 mil famílias acampadas, enquanto "57% dos latifúndios cadastrados no Incra de Pernambuco são improdutivos, num total de 411.657 hectares".

Stédile reconheceu a ocorrência de uma grande redução no número de acampamentos nos últimos anos devido, principalmente, à acomodação promovida pelo Bolsa Família e à lentidão no processo de reforma agrária, que desestimula o agricultor. Mas defendeu que o movimento deve continuar pressionando e ocupando.