MST fecha 11 rodovias no RS contra repressão policial Onze rodovias do Estado do Rio Grande do Sul foram bloqueadas hoje por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Segundo o MST, a interdição tem como objetivo protestar contra a repressão da Brigada Militar contra as famílias do acampamento de São Gabriel, na fronteira oeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os protestos envolvem cerca de mil pessoas e das 11 rodovias interditadas pela manhã, apenas a BR-158, na região de Santana do Livramento, estava liberada por volta das 12h30. O movimento também critica o governo de Yeda Crusius (PSDB), que até o momento não teria destinado nenhuma verba para a criação ou sustentação de assentamentos no Estado, mas é conivente com a repressão da Brigada Militar aos movimentos sociais e aos trabalhadores em geral.