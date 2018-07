MST fecha rodovias e ocupa pedágio no interior de SP

Assentados e acampados da reforma agrária fecharam também a rodovia Transbrasiliana (BR-153), na região de Promissão. Os militantes usaram tratores para fechar a estrada, por volta das 10 horas. Carros e caminhões formavam fila na estrada, que ficou completamente bloqueada.

Em Ourinhos, no sudoeste paulista, cerca de 200 manifestantes, entre eles integrantes do MST, ocuparam os dois sentidos da praça de pedágio na rodovia Transbrasiliana, próximo da divisa com o Estado do Paraná. Policiais militares e rodoviários estavam no local.

Em Bauru, cerca de 120 manifestantes ocuparam o prédio da prefeitura. Além do MST, compunham o grupo integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) e do Acorda Bauru. As ações fazem parte do dia nacional de lutas, organizado por centrais sindicais e movimentos sociais.