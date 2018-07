MST fecha rodovias no DF para lembrar Carajás Cerca de 200 manifestantes do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) fecharam duas rodovias, a BR-070 (altura do km 33, no balão que dá acesso a Brazlândia) e a BR-020 (altura do km14/15) em Brasília, no início da manhã desta quinta-feira, 17, segundo a Polícia Rodoviária do DF. No horários dos protestos, motoristas que seguiam para o Distrito Federal ficaram presos em longos congestionamentos. As vias foram liberadas por volta das 10 horas da manhã.