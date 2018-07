MST inicia marcha por reforma agrária em Pernambuco O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Pernambuco iniciou hoje, em Pombos, na zona da mata, a 64 quilômetros do Recife, uma marcha em direção à capital, a exemplo das atividades que estão sendo realizadas no País. O objetivo é reivindicar desapropriações de terra e mais recursos para a reforma agrária. Eles cobram, no Estado, assentamento de 18,9 mil famílias acampadas.