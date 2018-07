MST invade conselho do Ceará por registros de médicos Duzentos trabalhadores rurais sem terra ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram a sede do Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) no final da tarde desta quarta-feira, 18. O motivo da invasão seria a não concessão do registro provisório para os 34 médicos estrangeiros atuarem no programa federal Mais Médicos no Estado.