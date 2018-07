MST invade duas fazendas no Pontal do Paranapanema Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiram hoje duas fazendas no Pontal do Paranapanema, no oeste paulista. Cerca de 55 pessoas ocuparam a Fazenda Santo André, em Martinópolis. Logo depois houve a invasão da Fazenda São Luiz, em Presidente Bernardes, ocupada por pelo menos 80 sem-terra. Não houve tumulto nem danos às propriedades durante as invasões, segundo a Polícia Militar. Os donos já deram queixa na polícia e vão solicitar a reintegração de posse à Justiça. A Fazenda São Luiz, invadida várias vezes, pertence ao pecuarista Carlos Dias, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Presidente Prudente. Ele disse que está "espantado" com a invasão e acusou o MST de desrespeitar a decisão judicial que considerou suas terras produtivas. Os grupos que invadiram as fazendas são contrários ao líder José Rainha. Eles são ligados à Cocamp, a cooperativa do MST, e ao líder nacional do movimento João Pedro Stédile. Mas o MST do grupo de Rainha também promete invadir, devendo ocupar ao menos 20 fazendas entre domingo e segunda-feira.