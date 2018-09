MST invade Estrada de Ferro Carajás pela 11ª vez Um grupo de garimpeiros sob a liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu hoje a Estrada de Ferro Carajás (EFC), da Vale, na altura da região de Parauapebas, no Pará, informou a mineradora. Os manifestantes fizeram dois trabalhadores da Vale reféns. Essa é a 11ª invasão a instalações da empresa desde março de 2007, e aconteceu no mesmo local onde, durante o Abril Vermelho, o movimento protestou pelos 12 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás (PA). Os manifestantes, segundo a Vale, alegam que protestam porque não houve seqüência às reuniões acertadas com os governos federal e estadual para o atendimento de suas reivindicações.