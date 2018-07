MST invade fazenda de ex-prefeito no interior de SP

As ações, como parte da Luta das Mulheres da Via Campesina pela reforma agrária, incluíram a ocupação das sedes das empresas contratadas pelo governo federal para dar assistência a assentamentos nas regiões de Iaras e Bauru. No município de Itaporanga, no sudoeste paulista, cerca de 150 militantes protestaram contra a morosidade da Justiça na frente do Fórum. Houve ainda uma marcha em frente ao prédio do Poder Judiciário em São José do Rio Preto.

Advogados da Fazenda Nazareth, que foi invadida pela sétima vez, já deram entrada com pedido de reintegração de posse na Justiça. O MST alega que a propriedade, de cinco mil hectares, foi adquirida de forma irregular, o que é contestado pela família. A Fazenda Martinópolis está em processo de execução pelo Estado e, de acordo com o movimento, o governo estadual comprometeu-se a destinar as terras para a reforma agrária.