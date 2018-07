MST invade fazenda de laranja em Iaras Cerca de 200 famílias integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram hoje a fazenda Capim, no município de Iaras, sudoeste do Estado de São Paulo. A propriedade tem área de 2,7 mil hectares e possui mais de 200 mil pés de laranja da Cutrale, uma das maiores empresas do setor de cítricos do País. Os sem-terra cortaram cercas e arrombaram um portão para entrar na fazenda. No terreno, destruíram pés de laranja e iniciaram a construção dos barracos. Os integrantes usaram tratores e máquinas da fazenda para arar a terra com o objetivo de plantar feijão. De acordo com as lideranças regionais do MST, a fazenda foi ocupada por ser uma propriedade do governo federal e estaria sendo utilizada de forma irregular pela multinacional.