MST invade fazenda no Pontal do Paranapanema O grupo que se autodenomina MST da Base, uma dissidência paulista do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiu hoje a Fazenda Esperança, no município de Iepê, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. É a décima segunda fazenda invadida desde o início do mês por grupos de luta pela terra no chamado "janeiro quente". A jornada de lutas protagonizada pelo movimento copia o "abril vermelho" do MST, que não participa dessas ações. No final da tarde de domingo, cerca de 100 militantes haviam acampado na entrada da propriedade.