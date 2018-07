MST invade Incra no Ceará em dia nacional de protesto Cerca de 200 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) invadiram hoje de manhã a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Fortaleza. Eles se instalaram no pátio e no auditório do órgão. A ação faz parte da Jornada Nacional em Defesa da Educação e do Programa Nacional de Educação com manifestações em 11 Estados contra o corte de 62% no orçamento do Programa Nacional de Educação em Áreas da Reforma Agrária (Pronera).