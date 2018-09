MST invade prefeitura e faz funcionários reféns em SP Cerca de 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) invadiram a prefeitura de Apiaí, no Vale do Alto Ribeira (SP), na manhã de hoje e, como o prefeito não estava no local, eles não permitiram a saída de 30 funcionários de vários departamentos. Pressionados pela Polícia Militar, que ameaçava prender os líderes do movimento, os sem-terra acabaram libertando os funcionários.