MST invade saguão da sede do Ministério da Fazenda Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ocupam o saguão e áreas externas do Ministério da Fazenda, estão gritando palavras de ordem e ameaçam a invasão do prédio. Segundo organizadores do MST, o total de manifestantes no local chega a 3 mil. Do outro lado do edifício, cerca de 20 policiais militares se posicionam e recebem instruções de oficiais para impedir a invasão. Acabam de chegar ao prédio também dez policiais militares do Grupo Tático Operacional para reforçar a segurança.