MST invade usina desativada na região de Franca Cerca de 250 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram hoje as instalações da usina Capital, em Nuporanga, a 391 km de São Paulo, na região de Franca. Os sem-terra montaram acampamento numa área plantada com cana-de-açúcar. A ação fez parte do "abril vermelho", a jornada nacional de lutas do movimento. É a sexta propriedade rural invadida esta semana no interior de São Paulo.