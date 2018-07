MST mantém ocupação em superintendências do Incra

O programa é destinado à alfabetização de jovens e adultos e subsidia cursos técnicos e de nível superior para assentados. Seus recursos foram cortados em 62%, de R$ 69 milhões para R$ 26 milhões, de acordo com o MST.

A desocupação das superintendências do Incra, responsável pela execução do Pronera, dependerá dos resultados da negociação que está sendo realizada hoje, em Brasília, entre representantes do MST e o presidente do instituto, Rolf Hackbart, de acordo com informações da assessoria. Além da recomposição do orçamento do Pronera, as reivindicações incluem a regularização do pagamento de professores e coordenadores e a retomada de parcerias com universidades e escolas para a concessão de novos cursos.