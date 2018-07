MST ocupa 10 propriedades em Pernambuco

De acordo com a coordenação estadual do movimento, as ações continuarão, em ritmo acelerado, até o final do mês. Segundo informações repassadas pelo MST e confirmadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desde o último dia 13 foram ocupadas fazendas, usinas e engenhos em praticamente todas as regiões de Pernambuco, com a participação de aproximadamente 1,4 mil famílias. Outras 350 famílias atuaram no fechamento da BR-408 e na invasão da sede do Incra, na última quinta-feira.

Desde abril 1996, quando aconteceu o episódio que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás, os sem-terra realizam anualmente uma jornada nacional de ocupações, que ganhou o nome de Abril Vermelho.