MST ocupa fazenda no interior de São Paulo Cerca de 100 militantes do Movimento dos Sem Terra (MST) ocuparam no começo da semana a Fazenda Natal, em Gália, na Alta Paulista. Os sem-terra ergueram barracos e alegam que a fazenda, de 100 alqueires, é improdutiva. Por isso, eles exigem que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) faça logo o assentamento. Após vistoria, o Incra confirmou que a fazenda é improdutiva e que está sendo desapropriada.