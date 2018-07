MST ocupa sede do Incra em Brasília Um grupo de cerca de 300 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) e de outras organizações do campo ocupou na manhã desta quinta-feira, 11, o andar térreo e o rol do prédio-sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília. Eles protestam contra a paralisação de políticas de reforma agrária no País.