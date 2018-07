MST para a Anhanguera por cerca de meia hora O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu hoje as pistas da Anhanguera, parando o trânsito nos dois sentidos na região de Cajamar, na altura do quilômetro 28, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia, o protesto começou por volta das 8h e durou cerca de meia hora e causou um congestionamento de três quilômetros tanto na pista sentido capital quanto na pista sentido interior, mesmo após o fim da manifestação.