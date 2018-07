MST paralisa invasão e aguarda resposta do governo Dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) decidiram aguardar resposta sobre um pedido de audiência feito à Presidência da República. Com isso, é adiada a decisão do grupo sobre uma possível invasão de todo o prédio do Ministério da Fazenda, como era cogitado depois que os protestantes tomaram o saguão do local. Segundo a assessoria de imprensa do MST, a principal reivindicação dos manifestantes é a liberação de dinheiro para a reforma agrária. Para discutir o assunto, o movimento pleiteia a realização de uma audiência ampla, com participação de autoridades da Presidência da República e dos ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Agrário e Casa Civil, além do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).