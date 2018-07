MST protesta contra atraso de cestas básicas no PR Um grupo de aproximadamente 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acampou hoje no pátio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Apucarana, cidade a 370 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná. Eles protestam, entre outras reivindicações, contra o atraso na distribuição de cestas básicas para os acampamentos do Estado. A Conab tenta encontrar uma forma de providenciar as cestas de forma emergencial.