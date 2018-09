MST protesta em frente ao BB em Ribeirão Preto-SP

O dinheiro, porém, não foi repassado ao BB, mas os integrantes do MST não tinham essa informação. "Precisamos do dinheiro com urgência para terminar nossas casas antes que as chuvas aumentem", disse a sem-terra Guê Oliveira. "Voltamos à estaca zero", acrescentou.

Uma comissão de sem-terra se reuniu com os diretores da Superintendência Estadual do Banco do Brasil no início da tarde de hoje. Os sem-terra chegaram por volta de 10 horas. A Polícia Militar foi acionada e apenas monitorou a ação, que foi pacífica. Os sem-terra saíram do local por volta de 15 horas.