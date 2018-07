MST protesta em frente de usina em São Paulo Cerca de 200 militantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tentaram invadir hoje a Destilaria Alcídia, usina de açúcar e álcool localizada no município de Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema. Eles chegaram em cinco ônibus e permaneceram quase o dia inteiro na frente da usina, protestando contra o agronegócio e a expansão da cana-de-açúcar na região, o que, segundo o MST, prejudica a reforma agrária. O protesto foi pacífico e sem incidentes. A Polícia Militar compareceu com três viaturas. "Eles impediram a entrada de caminhões, o portão ficou fechado. Quiseram também impedir a entrada dos nossos funcionários, que entraram na destilaria por uma portaria alternativa", afirmou Lamartine Navarro Neto, diretor da destilaria. Para o diretor, a manifestação é política. "É injusta, mas não cabe a mim julgar", acrescentou. Advogados da empresa solicitaram à Justiça a reintegração de posse, mesmo sem a ocupação interna. "A frente da usina também é uma área nossa. Não é apenas o parque industrial", justificou Neto.