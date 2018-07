MST: próximo passo será a convocação de greve geral

Amorim deu entrevista no complexo portuário e industrial de Suape, que teve seus três acessos bloqueados desde a madrugada por três centrais sindicais. "O objetivo foi cumprido, paramos Suape", afirmou ele, ao explicar a presença do movimento no local como forma de apoiar a mobilização das centrais sindicais.

O MST e a Via Campesina também bloquearam vários pontos de BRs que cortam o Estado para cobrar a retomada da reforma agrária. Amorim estimou a realização de pelo menos 11 bloqueios em municípios do sertão, agreste e zona da mata do Estado.

Ele informou que o MST vai se reunir na segunda-feira, 15, com a direção do complexo industrial e portuário de Suape para tratar da indenização de trabalhadores que ocupavam as terras que abrigam o empreendimento. "Muitos ainda não receberam a indenização", destacou.