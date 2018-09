MST terá de pagar multa para empresário Oscar Maroni

No dia 21 de setembro do ano passado, o juiz determinou que o MST desocupasse a fazenda Santa Cecília em 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000. O grupo descumpriu a medida e permaneceu por mais 28 dias no local.

Na época, os manifestantes informaram ter invadido as terras porque elas eram improdutivas, mas de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, diversas atividades são realizadas na propriedade. A fazenda com 1.680 hectares pertence a Oscar Maroni desde 1997.

A assessoria de imprensa do MST afirmou que essa ocupação não foi organizada por militantes do grupo.