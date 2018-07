MST volta a fazer manifestação no Ministério da Fazenda

Como medida preventiva, as entradas do prédio principal foram fechadas pela segurança e os funcionários estão sendo obrigados a entrar e sair pelo edifício anexo da Fazenda.

A Polícia Militar estima em 2 mil o número de manifestantes. Cerca de 100 policiais foram destacados para fazer a segurança.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, não está no prédio do ministério, já que cumpre agenda em São Paulo nesta sexta.

Durante toda esta semana, integrantes do MST realizaram diversos protestos em Brasília. Na terça-feira, o MST já havia feito manifestação na Fazenda, bloqueando as entradas do prédio.

Representantes do MST estavam reunidos, nesta manhã, com o ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.

O Movimento tem uma ampla pauta de reivindicações, que inclui renegociação de dívidas de pequenos agricultores e aumento do orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para desapropriações.

(Reportagem de Leonardo Goy)