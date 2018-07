MT chega a 2.696 casos de dengue em uma semana A Secretaria de Saúde de Mato Grosso registrou 2.696 casos de dengue no Estado nos últimos sete dias, conforme balanço divulgado hoje pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. No acumulado do ano, já são 15.362 ocorrências da doença, número quase seis vezes superior aos 2.571 casos registrados em 2009 até o dia 22 de fevereiro.