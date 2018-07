MT colhe algodão adensado O resultado do primeiro cultivo em escala comercial do algodão adensado em Mato Grosso foi animador, apesar da quebra da produtividade provocada pela estiagem. No Estado foram cultivados 50 mil hectares adensados, com espaçamento de 45 centímetros nas entrelinhas, metade do utilizado no sistema convencional. A colheita está no início, mas os primeiros resultados indicam produtividade de 200 arrobas/hectare, abaixo das 260 arrobas registradas no ano passado, quando foram realizados testes em 5 mil hectares. A diferença se deve ao clima, que no ano passado teve chuvas bem distribuídas no primeiro semestre.