MT produzirá 49% mais soja em 10 anos

A produção de soja deve crescer 49% em Mato Grosso nos próximos dez anos, passando de 18,22 milhões de toneladas para 27,07 milhões de toneladas, impulsionada pelo aumento de 28% na área plantada e de 16% na produtividade. Já a produção de milho deve aumentar 95% no período, de 7,6 milhões de toneladas para 14,9 milhões, em virtude da maior produtividade. As projeções constam de um estudo do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) sobre as expectativas para o agronegócio de Mato Grosso.

O documento revela que as projeções confirmam o grande potencial de crescimento do agronegócio do Estado, mesmo diante das atuais restrições ao uso da terra. Eles fazem a ressalva sobre o fato de estimativas estarem baseadas nos projetos de infraestrutura logística atualmente em andamento, como os corredores das BR 158 e BR 163. "A não finalização desses projetos reduz as estimativas", diz.

As estimativas do Imea também são otimistas para a pecuária de corte. Os técnicos preveem um crescimento linear do rebanho da ordem de 2% ao ano. "O indicador mais importante para o crescimento dos abates no Estado, entretanto, está relacionado ao crescimento da taxa de desfrute, estimado em 4% ao ano." O rebanho bovino de MT aumentará em 22% em dez anos, passando dos atuais 27,2 milhões para 33,9 milhões de cabeças. O abate deve passar de 4,1 milhões por ano para 8 milhões de cabeças, 80% a mais.