MT registra 758 casos de dengue na 1ª quinzena do mês A Secretaria de Saúde de Mato Grosso registrou 758 casos de dengue na primeira quinzena de abril. No acumulado do ano, foram notificadas 5.141 ocorrências, queda de 85% em relação aos 35.831 casos registrados em igual período do ano passado.