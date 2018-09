MTST acampa na frente da casa de empresário em SP

Eles reivindicam a compra de um terreno de 85 mil m² em Taboão da Serra pela Caixa Econômica Federal e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O construtor, que não quis ser identificado, disse que a negociação é inviável. "Mesmo que me oferecessem uma soma milionária, não negociaria nessa situação." Gabriel Simeone, do MTST, diz não ter pressa para sair do local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.