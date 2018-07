MTST leva 200 famílias a ocupar terreno em São Gonçalo

A ocupação foi transmitida em vídeo, ao vivo, na página do MTST no Facebook, que também publicou fotografias da chegada dos ocupantes.

O líder dos sem teto informou que, segundo moradores da região, a área está abandonada há mais de trinta anos e que lá funcionou uma fábrica. Simões disse que não há informações no cartório de imóveis sobre o dono do terreno. "Tentamos de todas as maneiras nos informar, mas não sabemos a quem pertence. Neste momento, estamos nos estruturando e no começo da semana vamos buscar abrir diálogo com as esferas públicas", afirmou.

Em nota distribuída na noite de ontem, o MTST informou que pretende "garantir a destinação do terreno para habitação popular e atender as famílias que compõem o déficit habitacional da cidade de São Gonçalo". Guilherme Simões informou que, até a manhã deste sábado, as famílias não foram procuradas por representantes do poder público. Com 1 milhão de habitantes, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro. O MTST diz que 10% dos habitantes da cidade não têm acesso a moradia.