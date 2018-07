MTST promove manifestação na zona sul de SP

A concentração começou por volta das 07h30 em dois pontos da Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, um grupo de 300 manifestantes está reunido na praça do Terminal João Dias, na zona sul da capital. Outros 40 integrantes do movimento estão no Largo do Taboão, no município de Taboão da Serra.

Na página do MTST no Facebook, o grupo explica que o objetivo do ato é exigir melhorias na política de habitação do Estado. Eles reivindicam mais recursos para a construção de moradias, apoio técnico a projetos do movimento, a desapropriação de terrenos e o auxílio moradia para famílias em situação de despejo.