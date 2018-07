MTST se reúne no vão do Masp para manifestação Cerca de 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto se reúnem no vão do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, para manifestação que deve começar por volta das 10h desta quarta-feira, 11. De acordo com o grupo, o ato, chamado de Marcha por Moradia Digna e Contra os Despejos, pretende reunir 10 mil trabalhadores de 12 ocupações.