MTV quer ser filtro, e não fonte

Restart e outros garotos coloridos, atenção: seu espaço na TV será reduzido, pelo menos na MTV, canal que há tempos vinha privilegiando programas voltados aos (pré) adolescentes. A emissora, que amanhã tira sua programação do ar para exibir seus funcionários trabalhando, estreia nesta terça-feira sua nova programação, reformulada para atender a um público mais amplo, de 12 a 34 anos, e não mais de 15 a 29, como vinha tentando fazer.

Atrair o público mais velho, porém, não é tarefa fácil e, para conseguir o feito, a MTV vai dividir a programação: das 13h às 19h30 será vez dos mais jovens. Já a faixa noturna fica destinada a informações e programas mais adultos. "Toda a grade está centrada em três pilares: música, comédia e informação. Mas até os programas do Cazé (Grampo MTV) e do PC Siqueira (PC na TV), que trazem mais informação, terão humor, o que atrai todos os tipos de público", garante o diretor de Programação da emissora, Zico Góes, ao Estado.

A mudança na emissora está prevista há tempos, diz o diretor, desde que a MTV percebeu que, com o boom da internet, não é mais o único canal jovem de música. "Ela tinha de achar sua nova identidade", explica.

Nessa busca, lembra Góes, a MTV já apostou em um pouco de tudo, inclusive em atrações bem diferentes da proposta original da emissora: de games a reality shows, de animação a dramaturgia, contabilizando alguns fracassos. "O amadurecimento dessa busca de identidade revela que, agora, a emissora tem de assumir de vez que é um grande filtro e não mais uma grande fonte", afirma o diretor.

Mas ser filtro de tanta informação disponível também não é fácil, avisa. "Temos de corresponder à expectativa das pessoas que querem uma marca de credibilidade para apontar um norte. ‘A MTV me diz do que tenho que gostar, já que consumo tanta coisa que não sei mais o que é bom’", diz o diretor, sem modéstia. "Queremos voltar a ser referência."

Anos 90. A primeira medida nesse caminho foi a volta às origens, quando a emissora tinha VJs experts em música. Daí as contratações a seguir: do músico pernambucano China, da banda Del Rey, para apresentar o Na Brasa, com artistas brasileiros já consagrados ou do cenário independente; do produtor musical e músico do Vespas Mandarinas, Chuck, para comandar o Big Áudio, sobre hits e clássicos dos maiores artistas internacionais; e de Gaía Passarelli, jornalista e criadora do site rraurl, especializado em novas tendências musicais, tema que vai tratar no programa Goo.

Também foram contratados o músico Arnaldo Antunes, para o programa mensal Grêmio Recreativo, o jornalista Edu Elias (ex-Estadão e ESPN), para o novo Rockgol; o advogado e especialista em tecnologia Ronaldo Lemos, para apresentar de Nova York o 15 Minutos de Tecnologia, e a modelo Ellen Jabour - que garante entender e twittar tendências do cenário musical - para o Top 10, parada diária dos clipes mais votados pela audiência.

"Essa ideia tem sim um pé na MTV dos anos 90, mas as semelhanças param por aí", anuncia Zico Góes. "Não vai ter só videoclipe, como na época, mas programas musicais completos, com videoclipe, entrevista, opinião, matérias externas."

As vinhetas cult (e um tanto esdrúxulas), marca registrada da emissora desde sua criação, também serão valorizadas na repaginação.

"Temos um lema aqui que é: todos os programas da casa só podem estar na MTV. Se a gente vir que um programa serve pra outra emissora, é porque ele não é a nossa cara", afirmou a diretora-geral da MTV Brasil, Helena Bagnoli, durante lançamento da nova grade.

Humor. Sucesso em reprodução na internet, os programas de humor, como o Furo MTV (de segunda a sexta, às 21h30), o Quinta Categoria (sábado, às 20h) e o Comédia MTV (terça, às 22h), continuam na grade, turbinados pela estreia do Adnet ao Vivo. Apresentada pelo humorista Marcelo Adnet, a atração ao estilo "one man show" promete "revolucionar o modo como se comentam os fatos da semana".

"Temos os melhores comediantes do País, que hoje fazem parte do nosso ‘núcleo maduro’ da casa", brinca Helena, sobre o time do humor que a emissora se gaba de ter reunido há dois anos e que hoje garantes os picos de audiência da emissora.

Na Brasa, com China (seg. a sex., às 20h30). Atração de música brasileira, com artistas já consagrados ou independentes.

Big Áudio, com Chuck (seg. a sex., às 23h30). Programa sobre clássicos e hits internacionais.

Rockgol, com Edu Elias (seg., às 22h). Repaginada, a atração sobre futebol agora leva jogadores a um banheiro químico para falar sobre a ‘cagada’ da semana.

Top 10, com Ellen Jabour (foto). De seg. a sex., às 19h30. Parada diária dos clipes mais votados.

Grampo MTV, com Cazé (ter., às 23h). Tão provocador e indiscreto quanto nos tempos de Teleguiado, o VJ apresenta programa de reportagem com câmeras ocultas.

PC na TV, com PC Siqueira (qui., às 23h). Notícias curiosas e entrevistas.

15 Minutos de Tecnologia, com Ronaldo Lemos (sex., às 21h15), sobre novidades tecnológicas e comportamento digital.

Goo, com Gaía Passarelli (sáb., às 23h). Programa sobre novas tendências musicais.