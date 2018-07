Mubarak permanece preso, apesar de segunda ordem de soltura Um tribunal do Cairo ordenou neste sábado que o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak seja liberado das acusações de ganhos ilícitos, a segunda ordem de soltura dele em uma semana. No entanto, Mubarak permanecerá na prisão, pois ainda enfrenta outras acusações, disseram fontes da força de segurança e do judiciário.