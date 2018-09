MuBE cria acervo on-line de obras espalhadas por ruas

São bustos e estátuas de diversos materiais e de épocas diferentes. O internauta poderá ver, por exemplo, o Monumento a Carlos Gomes, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Também descobrirá que se trata de um conjunto escultórico do arquiteto italiano Luiz Brizzolara, produzido em 1922. E ainda que o autor se inspirou na Fontana di Trevi, apesar de não se parecerem.

A ideia do site partiu do conselheiro do MuBE Francisco Zorzete, arquiteto e dono da Cia. do Restauro, que cedeu parte de seu arquivo. Há outros colaboradores, como a museóloga Mariana Várzea, autora de Arte Ambiente Cidade - Rio de Janeiro. Em parceria com Roberto Aibin, ela conta a história dos 60 monumentos mais importantes da capital fluminense, cidade com o maior número de obras de rua do País.

É o internauta, no entanto, o colaborador mais importante do MuBE virtual. "O objetivo é que qualquer brasileiro coloque no site a foto da escultura que tem na esquina de sua casa", explica Zorzete. "Só assim conseguiremos fazer um inventário nacional da escultura." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.