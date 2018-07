MuBE quer catalogar todas as esculturas do País

"Queremos fazer um inventário de todas as esculturas nos espaços públicos brasileiros", diz o coordenador do projeto, Francisco Zorzete. Para participar, basta tirar uma foto da obra e cadastrá-la no www.mubevirtual.com.br.

Vale tudo: desde peças de artistas contemporâneos famosos até esculturas que retratam políticos em praças do interior. "As pessoas só vão cuidar do patrimônio que sabem da existência."

Até agora, o MuBE Virtual cadastrou 627 esculturas, de 238 artistas - o Sudeste foi a região que mais contribuiu, com 72%, Zorzete conta que depois que todas as obras de rua entrarem no inventário, começará a catalogação das esculturas dos museus. As obras inventariadas estão disponíveis para pesquisa no site. O mapa também pode ser baixado como aplicativo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.