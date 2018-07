Múcio: País está em 'alerta absoluto' com gripe suína

Segundo Múcio, o presidente Lula autorizou o ministro da Saúde a continuar fazendo alertas à população com relação aos países que têm grande número de casos da doença. Hoje, já são 122 países afetados. Recentemente, Temporão recomendou à população que evitasse viagens ao Chile e à Argentina em razão do grande número de casos de gripe A nesses países. De acordo com Múcio, durante a reunião, comentou-se também o primeiro caso de morte no Brasil em razão da gripe, o do caminhoneiro Vanderlei Vial, de 29 anos, que esteve na Argentina a trabalho e morreu no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo (RS).

O Brasil tem hoje 627 casos confirmados de gripe suína e esse foi o primeiro óbito. Segundo Múcio, Temporão lembrou que, no caso do caminhoneiro, ele passou 10 dias na Argentina com os sintomas sem se submeter a tratamento, o que pode ter agravado o estado de saúde dele. Múcio informou ainda que Temporão vai se reunir amanhã com líderes de partidos políticos, mas não informou o motivo do encontro. Além disso, o Ministério da Saúde deve soltar nova nota hoje sobre as providências que estão sendo tomadas com relação à gripe A.