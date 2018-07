Muçulmanos celebram o fim do Ramadã Milhões de muçulmanos de todo o mundo comemoraram ontem o Eid al-Fitr, celebração que marca o fim do mês de jejum do Ramadã (na foto, muçulmanos americanos rezam em Nova York). A festa dura três dias e marca a data em que Maomé foi apresentado ao Corão. No sábado, os judeus celebraram o Rosh Hashaná, a chegada do Ano-Novo judaico.