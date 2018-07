Muçulmanos iniciam mês do Ramadã

Começou nesta quinta-feira o Ramadã, mês mais sagrado para a religião muçulmana. Neste período, que corresponde ao da revelação do Corão ao profeta Maomé, as pessoas fazem jejum do amanhecer até o pôr-do-sol. Também é proibido beber, fazer sexo, ter pensamentos impuros e fumar. O horário de trabalho é restrito e, ao cair da noite, os muçulmanos então se reúnem com familiares e amigos para quebrar o jejum. Eles ainda têm direito a outra refeição na madrugada, antes do amanhecer. Mas nem todos os muçulmanos são obrigados a jejuar. Crianças, doentes e mulheres grávidas ou menstruadas estão isentas, apesar de algumas começarem o jejum dias antes para compensar o período em que ficam menstruadas durante o Ramadã. Para estrangeiros, o mês sagrado também significa modificar alguns hábitos. Muitos restaurantes e lojas de bebidas alcóolicas fecham suas portas, e os preços de táxis e outros serviços costumam subir. Isso porque o Ramadã é um período de se dividir as riquezas com os mais pobres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.