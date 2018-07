Muda local da missa que encerra visita do papa ao Rio

Uma comitiva de assessores do papa chegou nesta quarta-feira ao Brasil para visitar e avaliar as opções, considerando a distância a ser percorrida e o espaço para os fiéis. O público esperado é de 2 milhões de pessoas.

Uma das hipóteses é que a missa seja promovida em Guaratiba, bairro mais perto do centro. O responsável pelas viagens do papa, Alberto Gasbarri, é quem deve escolher o novo local a partir de alternativas oferecidas pela prefeitura. A visita estava programada antes do veto à Base Aérea.

A Aeronáutica justificou o pedido alegando problemas de logística para retirar as aeronaves abrigadas na Base e adaptar o local para receber os fiéis.

O papa vai visitar o Rio para participar da 13ª Jornada Mundial da Juventude, evento promovido a cada três anos pelo Vaticano para difundir a religião entre os jovens. A edição anterior foi em Madri, em 2011.

A missa de abertura da jornada será celebrada na praia de Copacabana, no dia 23 de julho de 2013. Como o papa ainda não terá chegado, a cerimônia será comandada pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta. A cerimônia de acolhida ao papa, no dia 25, também vai ocorrer em Copacabana. No dia 26, será promovida uma Via Sacra, no mesmo bairro.

A vigília, que seria na Base Aérea de Santa Cruz, começará na tarde do dia 27 (sábado) e vai se estender até a missa na manhã do dia 28 (domingo). O papa participa desses eventos e deve deixar o Rio no mesmo dia. Após a missa haverá um show com artistas católicos, que será gravado e lançado em DVD. A Urca, na zona sul, abrigará a Feira Vocacional.