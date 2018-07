Mudança climática reduz oferta de café

Cerca de 1 mil representantes dos 77 países que integram a Organização Internacional do Café (OIC), incluindo do Brasil, vão se reunir na Guatemala sábado e domingo para debater como estabilizar a oferta de café no mercado mundial em um ambiente de escassez de produção. Segundo o diretor executivo da OIC, Néstor Osorio, o consumo de café aumentou de 104 milhões para 132 milhões de sacas no período de 2001 a 2009, enquanto a produção mundial no ano passado foi de 125 milhões de sacas. Citando especialmente o Brasil, Osorio disse que as mudanças climáticas em todo o mundo têm afetado a produção.